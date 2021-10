Một phiên bản 'Squid Game' Việt Nam bị chê tơi tả vì nội dung nhảm, nhạt nhẽo nhưng chễm chệ top trending

Trong số đó, phiên bản Squid Game của một nữ YouTuber nổi tiếng đang bị khán giả "ném đá" kịch liệt bởi nội dung nhảm nhí, khó hiểu. Đây là phiên bản parody sản xuất bởi team YouTuber nổi tiếng Thiên An. Không máu me như bản gốc xứ Hàn, Squid Game bản Việt này sản xuất với mục đích gây cười bằng tạo hình của các nhân vật. Con búp bê trong trò chơi "Đèn đỏ, đèn xanh" cũng là do người đóng với hóa trang cực dị, còn biết nói chuyện và tương tác với người chơi. Ngay cả nhân vật "ông trùm" áo đen của tổ chức Squid Game cũng khá vụng về chứ không nguy hiểm chút nào.