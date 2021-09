Một nữ idol 7 năm tuổi nghề bất ngờ trở thành xu hướng nhờ tham gia show giải trí: Chemistry hài hước với Yoo Jae Suk khiến khán giả thích thú

Trong khoảng 1-2 năm gần đây, nữ thần tượng sinh năm 1994 này đã trở thành cái tên được săn đón trên các chương trình giải trí nhờ sức hút hài hước và độc đáo của cô - hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh của Lee Mi Joo khi đứng trên sân khấu cùng Lovelyz. Theo thống kê từ các phương tiện truyền thông xứ củ sâm, chỉ trong một thời gian ngắn, Lee Mi Joo đã có cơ hội xuất hiện (với tư cách khách mời hoặc thành viên dàn cast cố định) trong hơn 5 chương trình giải trí lớn của Hàn Quốc bao gồm "1 Night and 2 Days", "Running Man", "Hangout with Yoo", "Knowing Bros", "Amazing Saturday" và "Sixth Sense" (mùa 1 và 2). Đây được đánh giá là một thành tựu vô cùng ấn tượng đối với một thần tượng trẻ vào thời điểm sự xuất hiện của giới idol nói chung đã trở nên ít được khán giả quan tâm hơn so với xu hướng của làng giải trí cách đây 10 năm.