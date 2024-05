Một nữ hải quan sân bay Cam Ranh bị bắt về tội ‘Nhận hối lộ’

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố 1 vụ án xảy ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh. Cùng đó, cơ quan công an quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Nhung – công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh về tội “nhận hối lộ” và bắt tạm giam vị này 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.