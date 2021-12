Một nữ cán bộ văn hóa bị khai trừ Đảng

Your browser does not support the audio element.

Chiều 15/12, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Quảng Ninh (Quảng Bình), đơn vị này vừa ra quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Hà Thị Huyền Trang - công chức phụ trách văn hóa - xã hội tại UBND xã Vạn Ninh. Bà Trang trong quá trình công tác đã nhận tiền và chiếm đoạt tiền của nhiều đối tượng chính sách.

Trước đó, nhận được phản ánh của người dân trên địa bàn về việc bà Hà Thị Huyền Trang lợi dụng vị trí công tác để nhận tiền trái quy định và chiếm đoạt tiền của nhiều đối tượng chính sách, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vạn Ninh đã giao UBKT Đảng ủy xã thành lập tổ kiểm tra đối với Đảng viên có dấu hiệu vi phạm.