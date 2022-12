Một nữ ca sĩ vừa 'vô mánh' cuối năm khi kiếm được hàng trăm tỷ đồng

All I Want for Christmas Is You, ca khúc Giáng sinh kinh điển trên toàn thế giới được xem là "hũ vàng không đáy" của Mariah Carey. Mặc dù đã có tuổi đời hơn 28 năm, song cứ mỗi độ cuối năm, ca khúc này sẽ theo một quy luật kỳ lạ nào đó sẽ trồi lên để thống trị tất cả các BXH âm nhạc lớn nhỏ.

Tính đến thời điểm hiện tại, All I Want for Christmas Is You đã thu về tổng cộng hơn 60 triệu USD kể từ khi ra mắt vào năm 1994.