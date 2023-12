Một nhà vệ sinh phát nổ, phòng tắm cháy đen: Chuyên gia "chỉ mặt" thủ phạm là thiết bị nhà nào cũng có

Năm 2022, trang Yahoo đưa tin về bức ảnh về "thảm kịch" nhà vệ sinh phát nổ khiến cộng đồng mạng Trung Quốc hoang mang. Trong ảnh, bồn cầu và bồn rửa tay cùng các vật dụng gần đó đều hư hại nặng. Qua quan sát có thể thấy, vụ nổ có quy mô không hề nhỏ. Nhiều người thắc mắc, tại sao xảy ra tình huống này?

Chủ nhân của bức ảnh cho biết, anh nghe thấy tiếng động lớn ở tầng trên. Anh chạy lên thì thấy nhà vệ sinh đang bốc cháy. Rất may do phát hiện sớm nên đám cháy được dập tắt, không có thiệt hại về người.

Sau khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ, nguyên nhân của vụ nổ đã được xác định. Cụ thể, quạt thông gió đã bị chập cháy. Quạt cháy rơi xuống bồn cầu và phát nổ.

Theo thống kê của Sở cứu hỏa Hoa Liên (Trung Quốc), hầu hết các vụ cháy nhà vệ sinh không phải do tàn thuốc lá mà do quạt thông gió. Người đại diện Sở cứu hỏa chỉ ra rằng do các nhà vệ sinh hiện nay không có cửa sổ nên tỷ lệ người dân lắp quạt thông gió ngày càng tăng. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, quạt bị dính bụi bẩn, dễ bị chập điện và cuối cùng gây cháy nổ.