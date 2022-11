Một nhà khoa học Việt Nam “lọt top” được trích dẫn nhiều trên thế giới

Đại học Harvard, là nơi có nhiều nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới, với 233 người. Các tổ chức nghiên cứu do chính phủ tài trợ cũng góp mặt mạnh mẽ trong top 10 tổ chức: Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đứng thứ hai về tổng thể (228), thu hẹp khoảng cách với Đại học Harvard, tiếp theo là Viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ (113) và Hiệp hội Max Planck của Đức (67). Đại học Pennsylvania đã lọt vào top 10 năm nay, tăng 7 bậc so với vị trí thứ 17 vào năm 2021.

Cũng trong năm 2022, Phó giáo sư Trần Xuân Bách được Research.com, cổng thông tin điện tử uy tín dành cho các nhà khoa học, ghi nhận đứng thứ 3 trên toàn thế giới trong xếp hạng các nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học - "Best Rising Stars of Science in the World" 2022.

Các năm trước, Giáo sư Nguyễn Xuân Hùng - Viện trưởng Viện Công nghệ CIRTECH, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã bảy lần được vinh danh trong danh sách các nhà khoa học có trích dẫn nhiều nhất thế giới này của ISI/Clarivate./.

Thùy Giang (Vietnam+)