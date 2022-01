Một nhà hảo tâm tố ông Lê Tùng Vân lừa đảo cả chục nghìn USD

Hôm nay (5/1), Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An cho biết trên Pháp Luật TP HCM những thông tin liên quan đến nhóm người "Tịnh thất Bồng Lai".



Một vị đại diện cho hay: "Kết quả giám định ADN xác định ông Vân có hành vi loạn luân. Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Vân.



Ông Vân bị khởi tố với 3 tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân; Tội loạn luân".