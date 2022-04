Một người tử vong trong đám cháy xưởng may rộng hàng trăm mét ở Hà Nội

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai phương tiện phục vụ chữa cháy (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Theo đó, vào khoảng 3h20 ngày 25/4/2022, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại xưởng cắt vải nhà ông Nguyễn Đức V. (SN 1960) tại thôn Vân, xã Hợp Thành, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 2 xe chữa cháy của Công an huyện Mỹ Đức, một xe chữa cháy của Công an huyện Ứng Hòa cùng 20 cán bộ chiến sỹ khẩn trương tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Nhận định tình hình đám cháy có diễn biến phức tạp, trung tâm thông tin chỉ huy tiếp tục điều động chi viện thêm 2 xe chữa cháy của Công an huyện Ứng Hòa cùng 14 cán bộ chiến sỹ đến phối hợp, triển khai chữa cháy.