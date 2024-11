Một người nằm chết trong làn ô tô trên quốc lộ 1, xe máy văng xa

Người dân ở khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TPHCM) nghe tiếng động mạnh nên chạy ra kiểm tra, phát hiện một người nằm chết trên dải phân cách. Sáng 17/11, Công an TP Thủ Đức khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân một người đàn ông bị tai nạn nằm chết trong làn ô tô trên quốc lộ 1. Thông tin ban đầu, hơn 5h cùng ngày, người dân sống ở khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình, TP Thủ Đức), nghe tiếng động mạnh ngoài quốc lộ 1. Hiện trường vụ tai nạn xảy ra trong làn ô tô (Ảnh: Xuân Đoàn). Khi chạy ra kiểm tra, họ nhìn thấy một chiếc xe máy nằm trong làn ô tô, cách đó hơn 20m có người đàn ông nằm tử vong trên dải phân cách. Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức và đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TPHCM) đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Hiện trường có vết cày dài hàng chục mét trên dải phân cách và dưới đường. Ảnh hưởng vụ việc làm giao thông trên quốc lộ 1 hướng TP Thủ Đức đi quận 12 gặp khó khăn. Ảnh hưởng vụ việc khiến giao thông khu vực ùn ứ (Ảnh: Xuân Đoàn).