Một người đàn ông tử vong sau cuộc thi kéo co

Vào khoảng 9h ngày 31/8, anh D. cùng đội kéo co thôn Điền Lý tham gia thi kéo co do xã tổ chức chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Sau lượt thi đấu thứ 2, đội của anh D. giành chiến thắng. Tuy nhiên, khi cả đội đang ăn mừng chiến thắng thì anh D. ngã gục tại chỗ. Mặc dù được nhân viên y tế sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng anh D. không qua khỏi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định anh D. bị đột quỵ dẫn đến tử vong. Hiện thi thể anh D. đã được bàn giao về cho gia đình.