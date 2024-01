Một ngày làm việc của cán bộ 'bắt bệnh trời' trên đỉnh Mẫu Sơn

"Mùa đông, nhiệt độ có thể xuống đến -5 độ C nhưng chúng tôi vẫn phải trực 24/24 giờ bất kể thời gian nào, kể cả những ngày lễ Tết. Việc túc trực là để theo dõi các hiện tượng thời tiết, như mọi người vẫn nói vui với nhau là đo gió, đếm mây để "bắt bệnh trời"", anh Hùng tâm sự.

Khu vực đặt nhiệt kế, máy đo độ ẩm không khí, nhiệt độ, tốc độ gió... bị băng giá phủ trắng trong sáng 24/1. Nhiệt độ đo được tại đỉnh Mẫu Sơn lúc 7h sáng 24/1 là -3 độ C. Theo anh Hùng, khu vực Mẫu Sơn là nơi đón khối gió mùa đông Bắc đầu tiên vào Việt Nam. Chính vì vậy, mùa đông nơi đây rất khắc nghiệt và thường xuyên có sương mù, giá buốt.

Sau bữa sáng qua loa, anh Hùng nói chuyện với vợ, con. Hiện gia đình anh sống ở TP Lạng Sơn (cách đỉnh Mẫu Sơn khoảng 30km). Công việc của 3 cán bộ tại Trạm khí tượng Mẫu Sơn phải chia nhau ra trực, ít thì một ngày, nhiều thì ba ngày là đổi ca. Cứ thế, anh Hùng thường một mình trên trạm, rồi đi về giữa TP Lạng Sơn và đỉnh Mẫu Sơn trong gần 15 năm qua.

Cuộc sống tại Trạm khí tượng Mẫu Sơn thật không dễ dàng khi nơi đây độ ẩm luôn trên dưới 80%. Những ngày này trong phòng lúc nào cũng phải bật đèn sưởi. Đặc biệt, mấy ngày qua do nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, nước bị đóng băng nên sinh hoạt hàng ngày rất bất tiện.

Đường ống dẫn nước vào bể chứa của Trạm khí tượng Mẫu Sơn phủ kín băng giá. "Băng giá là một điều rất thú vị, cảnh đẹp đối với khách du lịch khi đến Mẫu Sơn nhưng những người dân lại rất lo lắng vì gia súc chết rét, hoa màu bị hư hại", anh Hùng bộc bạch. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/1, miền Bắc vẫn chìm trong khối không khí lạnh cường độ mạnh. Khu vực duy trì tình trạng rét hại diện rộng, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng vẫn phổ biến 8-10 độ C, vùng núi 3-6 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 0 độ C.