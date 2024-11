Một ngân hàng mạnh tay chi hàng trăm tỷ mua trụ sở cho các chi nhánh

Theo báo cáo tài chính quý III/2024 của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank), tại thời điểm 30/9, ngân hàng có khoản phải thu 384,821 tỷ đồng tạm ứng mua sắm tài sản cố định và chi phí xây dựng dở dang. Trong số đó, phần lớn các khoản chi đến từ việc tạm ứng mua trụ sở các chi nhánh của BVBank tại các tỉnh, thành phố. Cụ thể, tạm ứng mua trụ sở chi nhánh thành phố Nha Trang, Khánh Hoà 152 tỷ đồng. Đây là khoản chi phát sinh trong năm 2024 và không ghi nhận trong báo cáo tài chính của năm 2023. Khoản tạm ứng mua trụ sở chi nhánh quận Tân Bình, TPHCM là 59,253 tỷ đồng, trong khi cuối năm 2023 khoản tạm ứng này được ghi nhận 55,216 tỷ đồng. Tạm ứng mua trụ sở chi nhánh Quy Nhơn 25,071 tỷ đồng; tạm ứng mua trụ sở chi nhánh Cần Thơ 29,450 tỷ đồng, và tạm ứng mua trụ sở chi nhánh Tiền Giang 36,589 tỷ đồng. Các khoản tạm ứng này không thay đổi so với báo cáo tài chính năm 2023. Báo cáo tài chính quý III/2024 của BVBank không còn ghi nhận khoản tạm ứng 80 tỷ đồng mua trụ sở chi nhánh tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như trong báo cáo công bố năm 2023. Trong quý III/2024, tổng tài sản của BVBank đạt gần 99.500 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng huy động vốn của ngân hàng tính đến ngày 30/9, đạt hơn 92 nghìn tỷ đồng, tăng gần 21% so với quý III/2023, trong đó huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 67 nghìn tỷ đồng. Hoạt động tín dụng trong quý III/2024 ghi nhận tổng dư nợ đạt hơn 79 nghìn tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước và tăng 15% so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay đạt hơn 64 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng thu nhập của BVBank đạt gần 1.700 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó thu nhập lãi thuần đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 47%. Kết thúc quý III/2024, lợi nhuận trước thuế của nhà băng đạt 182 tỷ đồng, hoàn thành 90% kế hoạch năm.