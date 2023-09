Một năm khuấy đảo MXH tới ngày vướng lao lý của bà Nguyễn Phương Hằng

"Chúc quý vị một ngày mới thật bình an và hạnh phúc. Phương Hằng tôi sẽ có buổi chia sẻ trực tuyến cùng quý vị vào lúc 18h tối nay...". Đó là một trong những "mẫu bài đăng" quen thuộc, thông báo lịch livestream của bà Nguyễn Phương Hằng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) trên mạng xã hội (MXH), kéo dài xuyên suốt từ tháng 3/2021 tới tháng 3/2022 - thời điểm bà Hằng bị bắt.

Một mình bà Phương Hằng ngồi trước máy quay, có khi ngồi cùng khách mời theo từng chủ đề, lần lượt tung ra những thông tin gây sốc, chấn động bà cho là do bản thân "nằm mơ" mà biết. Những buổi lên sóng trơn tru, bài bản dưới sự hỗ trợ của một ê kíp phía sau.

Những buổi livestream được nữ CEO phát trực tiếp đồng loạt trên nhiều kênh, từ Facebook tới YouTube thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Có thời điểm buổi livestream của bà Hằng đã ghi nhận gần 300.000 người theo dõi cùng lúc. Hai trang phát trực tiếp trên kênh YouTube cũng lần lượt đạt được hơn 163.000 và 80.000 người xem, được cho là đã xác lập kỷ lục luồng truyền phát trực tuyến được xem cùng lúc nhiều nhất trên Facebook tại Việt Nam.

Nguyễn Phương Hằng nhanh chóng trở thành một "hiện tượng" mạng thời điểm đó. Nhiều người kinh ngạc, gọi nữ đại gia là "host tài tình chưa từng thấy".

Tuy nhiên, việc liên tục nói những thông tin không kiểm chứng, xúc phạm nhiều người, khiến vợ ông Huỳnh Uy Dũng vướng vào lao lý.

Bà Nguyễn Phương Hằng, tên khai sinh là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1971). Năm 16 tuổi, bà sang Canada định cư, sau đó kết hôn và có một người con.

Năm 23 tuổi, người chồng qua đời để lại cho bà tài sản trị giá 18 triệu USD. Sau đó, bà Tuyền đã thanh lý hết tài sản và đưa con về Việt Nam lập nghiệp, tham gia kinh doanh bất động sản, trồng cao su và mở siêu thị thời trang.

Năm 2006, bà kết hôn cùng doanh nhân T.V.T. Hai người có với nhau một người con gái nhưng sau đó đã quyết định ly hôn vào năm 2007.

Bà Tuyền cùng ông T.V.T. trước đó từng cùng nhau thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn theo tỷ lệ 50/50 để trồng cây cao su, sản xuất và kinh doanh giống cây cao su cùng các loại cây công nghiệp khác.

Vào cuối năm 2007, khi hai người quyết định ly hôn, công ty này đã giải thể để phân chia tài sản. Bà Tuyền được chia hơn 300ha đất trồng cao su theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng. Tuy nhiên, diện tích vườn cao su này sau đó bị ông T. giả mạo chữ ký, làm hồ sơ giả để chiếm đoạt.

Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã tố cáo ông T. đến Công an tỉnh Bình Phước. Tháng 5/2012, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án cùng bị can T. về tội Giả mạo hồ sơ.

Nguyễn Thị Thanh Tuyền sau đó đã đổi tên thành Nguyễn Phương Hằng. Tháng 6/2010, Nguyễn Phương Hằng tái giá cùng ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "Lò Vôi").

Có rất nhiều câu chuyện khiến mọi người tò mò về cuộc hôn nhân của vợ chồng ông Dũng. Trong đó, năm 2015, ông Dũng đặt bộ hoa tai kim cương nặng 30 cara, giá trị khoảng 3 triệu USD chuyển từ Singapore về để tặng vợ nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới.