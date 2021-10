Một nam Idol phải nhập viện do bị bạn diễn đấm 6 phát vì... nhập vai quá mức!

Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ Kỷ Hoán Bác xin lỗi La Vân Hi : "Vì diễn xuất quá nhập tâm, tôi không chế được lực ra tay và khoảng cách an toàn nên đã khiến cậu ấy bị thương. Khoảnh khắc đó tôi sợ hãi, áy náy. Tôi xin lỗi, mong Vân Hi sớm hồi phục".