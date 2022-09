Một năm dưới chế độ Taliban, Afghanistan đối mặt tương lai ảm đạm

Hơn nữa, chính quyền Taliban vẫn đang thiếu cơ sở cho pháp quyền khi cho phép lực lượng an ninh Taliban xác định đâu là tội phạm ngay tại chỗ và các tòa án của Taliban sẽ ra phán quyết.

Bất chấp những cam kết đã đưa ra, các quyết định của Taliban trong năm qua thể hiện sự thiếu tôn trọng của họ đối với kỳ vọng của cộng đồng quốc tế như đã nêu trong Nghị quyết 2593 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bao gồm sự ra đi an toàn và không bị cản trở của người Afghanistan và tất cả công dân nước ngoài muốn rời khỏi đất nước; đảm bảo tiếp cận nhân đạo trên toàn lãnh thổ Afghanistan; tôn trọng nhân quyền, đặc biệt là quyền của phụ nữ và trẻ em gái; phá vỡ tất cả các liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm cả liên kết tài chính, với các nhóm khủng bố, và đặc biệt là với Al Qaeda và thành lập một chính phủ chuyển tiếp đại diện cho tất cả người dân Afghanistan và đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Cho đến nay, một số nước đã nối lại phái bộ ngoại giao và bày tỏ mong muốn tái mở cửa đại sứ quán ở Afghanistan như Pakistan, Iran, Ả rập Xê út, Trung Quốc, Nga, Turkmenistan và Qatar. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ một nước nào chính thức lên tiếng công nhận chính quyền Taliban.

Một tương lai bất ổn - thiên đường cho khủng bố?

Cho dù Taliban thực sự có kinh nghiệm và kỹ năng trong chiến đấu và xung đột vũ trang nhưng từng đấy là chưa đủ để có thể giúp họ ngăn chặn các hoạt động khủng bố.

Đã có những lo ngại về khả năng Afghanistan trở thành thiên đường cho khủng bố (Ảnh: Reuters).

Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISK), chi nhánh chính thức của Nhà nước Hồi giáo (IS) ở khu vực Afghanistan, đã có nhiều hoạt động tàn phá khắp Afghanistan như các vụ đánh bom, ám sát và tấn công liều chết mà Taliban không thể chống lại. ISK còn tiến hành một chiến dịch đánh bom không ngừng nhằm vào nhóm thiểu số Shia Hazara của Afghanistan.

Mặc dù tình hình hiện tại ở Afghanistan không đến mức mà các nhóm khủng bố xuyên quốc gia có thể phát động các cuộc tấn công nhưng các quan chức quốc phòng và tình báo cấp cao của Mỹ đang ngày càng lo ngại rằng, các nhóm thánh chiến như Al Qaeda và ISK có thể tăng cường hoạt động tại đây trong tương lai không xa.

Tướng Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đánh giá, các nhóm khủng bố và thánh chiến chỉ cần từ 12 đến 36 tháng để tổ chức tuyển dụng, đào tạo và triển khai chiến binh ở nước ngoài và tiến hành các cuộc tấn công khủng bố. Cuối tháng 6 vừa qua, Tướng Michael Kurilla, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết Mỹ đang sở hữu thông tin tình báo xác nhận rằng các nhóm khủng bố đã xây dựng các trại huấn luyện bên trong Afghanistan.

Hơn nữa, việc thủ lĩnh Al Qaeda Ayman Al Zawahri xuất hiện và bị Mỹ tiêu diệt ở trung tâm thủ đô Kabul bằng máy bay không người lái vào ngày 31/7 càng làm tăng thêm sự ngờ vực của phương Tây, kéo dài sự cô lập về mặt ngoại giao đối với Taliban.

Mỹ cáo buộc Taliban đã tiếp nhận và che chở cho thủ lĩnh của Al Qaeda ở Kabul, vi phạm hoàn toàn Thỏa thuận Doha, đe dọa an ninh của các quốc gia khác, đồng thời phản bội người dân Afghanistan và mong muốn được công nhận và bình thường hóa với cộng đồng quốc tế.

Báo New York Times đánh giá, hơn 2 thập niên trước, Mỹ đã đưa quân sang Afghanistan để trả đũa Al Qaeda và đồng minh Taliban vì che chở cho nhóm khủng bố này. Giờ đây, Taliban dường như đang đi vào "vết xe đổ", làm dấy lên lo ngại về việc Afghanistan một lần nữa trở thành nơi trú ẩn an toàn của khủng bố và nguy cơ chính quyền non trẻ của Taliban sẽ không bao giờ được quốc tế công nhận.

Afghanistan một năm sau ngày Taliban trở lại nắm quyền vẫn còn là một bức tranh ảm đạm với những điều khiến thế giới lo ngại. Một tương lai vô cùng ảm đạm sẽ còn kéo dài ở Afghanistan nếu cộng đồng quốc tế không cùng chung tay và làm nhiều hơn nữa để đảm bảo Taliban thực hiện đúng cam kết hòa giải, bảo vệ nữ quyền, xây dựng một chính phủ toàn diện và đổi mới cách thức quản trị đất nước nhằm mang lại cho người dân một cuộc sống tốt đẹp, một nền kinh tế phát triển và một đất nước an toàn.