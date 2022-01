Một năm buồn nhiều hơn vui của bóng đá Việt Nam

Văn Toàn không thể giúp Việt Nam vượt qua Thái Lan.

Có nhiều lý do để lý giải về thất bại này. Một trong số đó là sự thiếu vắng một loạt trụ cột vì chấn thương: Văn Hậu, Trọng Hoàng, Đặng Văn Lâm và cả Đỗ Hùng Dũng (bị Singapore từ chối nhập cảnh). Giải diễn ra trong thời điểm Singapore xiết chặt các biện pháp phòng chống COVID-19 khiến công tác chăm lo cho cầu thủ bị ảnh hưởng nặng về tập luyện, ăn uống và cả tâm lý căng thẳng. Cũng có lý do đến từ các giải pháp của HLV Park Hang Seo.

CLB Than Quảng Ninh giải thể

Sau khi chủ tịch của CLB là ông Phạm Thanh Hùng xin dừng hoạt động đội bóng và trả cho UBND tỉnh Quảng Ninh vì khó khăn về tài chính, địa phương này không thể tìm ra giải pháp duy trì đội bóng và không được LĐBĐ Việt Nam cấp phép tham dự V-League 2022, đội bóng giàu truyền thống của đất Mỏ chính thức dừng hoạt động từ ngày 25/8/2021.

Than Quảng Ninh giải thể, bóng đá Việt Nam mất đi một cái tên giàu truyền thống.

Hệ quả của việc giải thể này là rất nhiều cầu thủ bị nợ lương, thưởng và lót tay trong suốt nhiều tháng trời. Một số cầu thủ phải tìm đến các đội bóng khác, số còn lại đời sống bấp bênh phải đi làm đủ nghề để nuôi sống gia đình: công nhân, tài xế taxi, buôn bán nhỏ…

Ra đời từ năm 1956, CLB Than Quảng Ninh với tiền thân là đội bóng thanh niên Hồng Quảng, là một trong những đội bóng có bề dày lịch sử nhất Việt Nam. Trong mùa giải 2021, CLB Than Quảng Ninh đứng trong tốp 3 đội có thành tích tốt nhất của V-League.Theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, CLB Than Quảng Ninh sẽ phải bắt đầu thi đấu từ giải bóng đá hạng Ba khi trở lại với bóng đá.

Trước Than Quảng Ninh, kể từ khi V-League ra đời, có khá nhiều CLB đã giải thể, xóa phiên hiệu: Hà Nội ACB, Hòa Phát Hà Nội, Ngân hàng Đông Á, TMN-CSG, Navibank Sài Gòn, Xuân Thành Sài Gòn, Kienlong Bank Kiên Giang, Hùng Vương An Giang, Vissai Ninh Bình. Điểm chung của tất cả là đều sống dựa vào "bầu sữa" của doanh nghiệp và cho thấy bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chưa thể tự nuôi sống.