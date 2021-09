Một mạnh thường quân tự nhận đã chuyển cho Thủy Tiên 98 triệu

Độ thực hư của mạnh thường quân này ra sao chưa rõ, tuy nhiên, quan điểm của cô gái này được khá nhiều người đồng tình.

Clip: Xôn xao mạnh thường quân lên tiếng về việc sao kê của Thuỷ Tiên và Công Vinh

Cụ thể, mở đầu video, cô gái tự nhận mình là một trong số những mạnh thường quân đã chuyển tiền cho Thuỷ Tiên. Theo cô gái, nếu đã gọi là minh bạch toàn bộ số tiền từ thiện, thì chỉ có một mình Thuỷ Tiên hay Công Vinh ra ngân hàng sao kê thôi thì cũng không thể nào chính xác.