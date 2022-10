Một loại đột quỵ "tử thần" đang gia tăng, 30% chúng ta có thể bị đe dọa

Đột quỵ vốn được chia làm 2 loại chính là đột quỵ do nhồi máu não (chiếm đa số) và do xuất huyết não. Đột quỵ do xuất huyết dưới nhện là một dạng ít gặp của đột quỵ do xuất huyết não, xảy ra khi mạch máu bị vỡ ở không gian giữa não và màng bao bọc nó, theo Medical Xpress.

Loại đột quỵ này có thể xảy ra do vỡ chỗ phình mạch máu, huyết áp cao hay do chấn thương. Đối với nghiên cứu này, các nhà khoa học loại trừ các trường hợp đột quỵ do chấn thương.