Một kiểu chân váy đang "soán ngôi" chân váy xếp ly nhỏ, khiến chị em phát mê vì quá sang trọng tinh tế

Cái hay của chân váy xếp ly to bản so với chân váy xếp ly nhỏ chính là nét cổ điển. Đây chính là lý do, hội sành điệu khi diện chân váy xếp ly to bản đều toát lên sự sang trọng, yêu kiều. Chân váy xếp ly to bản có nhiều biến tấu cho chị em lựa chọn. Để hoàn thiện những set trang phục thanh lịch và chuẩn chuyên nghiệp diện đến công sở, bạn hãy ưu tiên chân váy xếp ly dáng midi. Khi đi chơi hoặc hẹn hò, chân váy xếp ly bản to, dáng ngắn sẽ mang đến vẻ ngoài hết sức tươi trẻ, ngọt ngào cho bạn.

Sự linh hoạt trong cách chọn màu sắc cũng sẽ giúp style của bạn đột phá khi diện chân váy xếp ly. Nói một cách khác, thay vì chỉ mặc chân váy xếp ly đen, trắng, hãy để mắt tới cả những mẫu mã có màu pastel hay phủ họa tiết hoa, họa tiết kẻ, chấm bi…, style của chị em sẽ không bao giờ nhàm chán.