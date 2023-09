Một Hoa hậu Thế giới người Việt bán dâm giá 200 triệu đồng

Với nhiều hoa hậu, á khôi, hot girl, người mẫu, hot tiktoker… tham gia bán dâm, giá mua dâm từ 45 triệu đến hơn 200 triệu. Liêm và Vân Anh thu tiền trực tiếp của khách mua dâm. Mỗi lần môi giới thành công, Liêm và Vân Anh được hưởng 1.000 USD đến 2.000 USD/lần gái bán dâm là các hoa khôi, hoa hậu, người mẫu.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hưng Yên, thực hiện nhiều cuộc truy xét và bắt giữ Đỗ Tiến Hải tại Hà Nội và Bùi Minh Tuấn tại Hưng Yên. Đây là hai kẻ có vai trò trực tiếp trong môi giới mại dâm cao cấp trong đường dây này.

Công an kêu gọi những ai giúp sức cho Vỏ Thị Mỷ Hạnh, Nguyễn Thanh Liêm, Hà Thụy Vân Anh, Đỗ Tiến Hải, Bùi Minh Tuấn đến trụ sở Phòng PC02 Công an TP.HCM, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật.

Hoàng Thọ