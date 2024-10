Một gia đình Việt nhận lại khối tài sản trị giá nhiều tỉ đồng của người đã mất trên sàn Binance

Sau 70 ngày làm việc, đội ngũ Coin.Help đã hỗ trợ gia đình một người đầu tư xấu số nhận lại tài sản số trị giá hàng tỉ đồng trên sàn quốc tế Binance Vào cuối tháng 7-2024, bạn trẻ N.D.D.K, sinh năm 1999, không may qua đời do đột quỵ. Ở độ tuổi còn rất trẻ, K. không kịp để lại bất kỳ di chúc nào liên quan đến khối tài sản tiền số trị giá nhiều tỉ đồng mà mình đang sở hữu và giao dịch trên sàn Binance - một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới. Điều này đã đặt gia đình K. vào tình thế khó khăn khi không biết phải làm thế nào để lấy lại số tài sản này. Sau khi tìm kiếm sự hỗ trợ, gia đình K. đã liên hệ với tổ chức Coin.Help và ông Phan Đức Nhật, người sáng lập tổ chức, để nhờ giúp đỡ trong việc lấy lại tài sản số của K. Một bức Email được đội ngũ Coin.Help gửi đến sàn Binace để lấy lại tài sản của K. Ông Phan Đức Nhật cho biết khi nhận được yêu cầu từ gia đình K., đội ngũ Coin.Help đã liên hệ với Binance để thực hiện các thủ tục cần thiết. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất chính là việc gia đình không có thêm thông tin nào khác ngoài email và số điện thoại của K. Các thông tin quan trọng như di chúc, số dư ví hay UserID của K. đều không được gia đình biết đến. Đồng thời, việc Binance không có văn phòng đại diện tại Việt Nam càng làm cho quá trình này phức tạp hơn, khi toàn bộ các thủ tục phải được thực hiện thông qua email và cổng hỗ trợ trực tuyến. Theo ông Nhật, sau đó gia đình phải chuẩn bị bản sao của rất nhiều giấy tờ. Những văn bản này phải được dịch sang tiếng Anh và có công chứng. Khi các tài liệu đã được chuẩn bị đầy đủ, Binance đã gửi một "Letter of Authorisation" (Thư ủy quyền) để gia đình điền các thông tin liên quan về cha mẹ của K. Văn bản này sau đó cũng phải được công chứng trước khi gửi lại Binance. Quá trình xác minh thông tin tiếp tục kéo dài khi Binance yêu cầu thêm một "Letter of Indemnity" (Thư bồi hoàn) để xác minh lần cuối các thông tin về K. và người thừa kế. May mắn thay, văn bản này không cần công chứng, chỉ yêu cầu chữ ký của cả cha và mẹ. Sau khi tất cả thủ tục được hoàn tất, Binance thông báo họ cần 21 ngày để xử lý. Đến ngày 6-10-2024, sau 70 ngày kể từ khi Coin.Help bắt đầu làm việc, gia đình của K. đã nhận lại được trọn vẹn tài sản số trị giá hàng tỉ đồng từ Binance. Ông Phan Đức Nhật cho biết trong bối cảnh tiền số (crypto) chưa được công nhận là một loại tài sản hợp pháp tại Việt Nam, việc truy hồi tài sản số gặp nhiều trở ngại pháp lý và kỹ thuật. Điều này yêu cầu sự am hiểu sâu về quy trình pháp lý và sự kiên nhẫn, đặc biệt là phải có sự tin tưởng tuyệt đối từ phía gia đình nạn nhân.

Coin.Help là một tổ chức phi lợi nhuận, với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực tài chính, kiểm toán, bảo mật và pháp lý cho lĩnh vực blockchain.