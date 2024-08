Một gia đình ở Phú Thọ đoàn tụ sau gần 30 năm thất lạc người thân

Ngày 1/8, thông tin từ Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) cho hay, thông qua hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư và Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Đồng Lương vừa giúp một gia đình đoàn tụ sau gần 30 năm lưu lạc.

Công an xã Đồng Lương vừa giúp gia đình bà Đặng Thị Hiền (85 tuổi, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) đoàn tụ người thân sau 30 năm thất lạc (Ảnh: Công an Phú Thọ).