Một gia đình bị ‘khủng bố’ suốt 3 năm, cứ gửi đơn cầu cứu là bị ném đá

Ngày 18-2, Công an huyện Trảng Bom phối hợp với Công an thị trấn Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xuống hiện trường điều tra vụ việc gia đình chị L.T.T.N. (39 tuổi, khu phố 4, thị trấn Trảng Bom) tiếp tục bị 5 kẻ lạ mặt "khủng bố" bằng đá, đập phá camera trước nhà vào rạng sáng 17-2 khiến cho gia đình sống trong bất an, lo sợ, thông tin trên tờ Người Lao Động cho hay.