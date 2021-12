Một dự án BT tại TP.HCM có dấu hiệu trục lợi đất công

Vấn đề được đặt ra Công ty Cổ phần Văn Phú - Bắc Ái của ông Trần Đức Thắng và phía đối tác Công ty TNHH Joming (Joming) do ông Vòng Pảy Pắn làm đại diện pháp luật căn cứ vào đâu để phát sinh các cam kết giao dịch chuyển nhượng đất nêu trên trong lúc UBND TP.HCM còn chưa trình Thủ tướng chấp thuận quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT? Đồng thời, UBND TP.HCM và các đơn vị tham mưu, giám sát có nắm được việc này hay không?

Giá trị chuyển nhượng nêu trong hợp đồng đã ký giữa Văn Phú - Bắc Ái và Joming cũng đặt ra rất nhiều nghi vấn. Cụ thể, theo giá trị chuyển nhượng 370 tỷ đồng thì mỗi m2 của khu đất thuộc dạng “vàng mười” này chỉ có giá chưa đến 35 triệu đồng/ m2. Đó là chưa kể khu đất được thoả thuận quy hoạch xây dựng căn hộ cao cấp kết hợp thương mại lên đến 25 tầng.

Khu đất 132 Đào Duy Từ, Quận 10 hiện là trụ sở hoạt động của Công ty cổ phần công trình Cầu phà TP.HCM (Ảnh: KT)

Đây là con số quá “khiêm tốn” so với giá trị chuyển nhượng các bất động sản cùng khu vực. Đối chiếu các giao dịch chuyển nhượng bất động sản tại khu vực này cho thấy giá trung bình mỗi m2 đất thời điểm hiện tại có giá trị dao động vào khoảng hơn 250 triệu đồng/ m2. Lý do gì để Văn Phú - Bắc Ái bất chấp, “vội vàng” chuyển nhượng khu đất vàng này cho một Joming non trẻ, chỉ mới thành lập được hơn 2 tháng với giá rẻ bèo như thế - có hay không một thoả thuận khác ngoài hợp đồng này?

Để làm rõ hơn nghi vấn trên, PV đã lần theo địa chỉ Công ty TNHH Joming tại số 253 Điện Biên Phủ, Quận 3. Tại đây, nhân viên toà nhà cho biết, hiện tại không có bất kỳ công ty nào đang thuê hoặc làm việc tại phòng 01, lầu 02 như trong Giấy phép đăng ký kinh doanh của Joming. Tiếp tục tìm hiểu theo địa chỉ ghi là “trụ sở chính” của Joming trong Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng khu đất 132 Đào Duy Từ, Quận 10 tại tầng 15, Toà nhà Lim II Tower, Quận 3 thì bộ phận quản lý khẳng định chưa từng nghe nhắc đến tên công ty này. Hiện tại địa chỉ này đang do một doanh nghiệp khác thuê làm văn phòng.

Tìm hiểu thêm một số thông tin về hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Joming của ông Vòng Pảy Pắn thì hầu như không phát sinh hoạt động nào khác ngoài hợp đồng đã ký kết với Công ty Cổ phần Văn Phú Bắc Ái liên quan khu đất 132 Đào Duy Từ, Quận 10./.