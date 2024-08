Một doanh nghiệp Việt từng từ chối đề nghị hợp tác của hãng siêu xe Lamborghini

Sản phẩm của doanh nghiệp Việt xuất khẩu nhiều nước trên thế giới nhưng để xây dựng "Product of Vietnam" là không đơn giản

Bà Phan Thị Tuyết Mai, Tổng giám đốc Công ty TMTM (thương hiệu MORI), kể câu chuyện khác, tại Olympic 2020 ở Nhật Bản, trong các món quà tặng tại sự kiện này có sản phẩm socola do chính công ty làm.

Sau khi nhận đơn hàng, bà Mai có một đề nghị với ban tổ chức là tất cả hình ảnh, bao bì, socola là của Việt Nam, vậy có thể ghi trên bao bì "Product of Vietnam" không? Và ban tổ chức đồng ý. Bởi nếu doanh nghiệp Việt sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu từ bản địa cần mạnh dạn ghi "Product of Vietnam" – thể hiện sự tự hào về sản phẩm Việt, chứ không chỉ "Made in Vietnam".

Theo bà Mai, dù doanh nghiệp lớn hay nhỏ cũng tự tin xây dựng thương hiệu cho mình, định nghĩa thương hiệu Việt một cách đơn giản để dễ dàng làm.

Thương hiệu Việt gồm những đặc điểm là sản phẩm sản xuất, sử dụng nguyên liệu công nghệ nhân lực Việt Nam, đặc biệt thể hiện bản sắc, văn hóa, truyền thống Việt Nam thông qua thiết kế bao bì, logo hoặc các yếu tố khác… Khi xuất khẩu ra nước ngoài doanh nghiệp đừng nghĩ đơn giản đó là sản phẩm mà là "tác phẩm" mang hình ảnh, văn hóa Việt Nam.