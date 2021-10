Một đoạn vũ đạo của BTS hot trở lại sau tin xác nhận bài hát của nhóm sẽ vào phim Marvel: Ẩn ý mà không phải ai cũng nhận ra!

Vì có nhiều fan hiểu nhầm Suga làm động tác của Người sói Wolverine nên anh đã đính chính đó là Black Panther.

Mặt khác, BTS cũng được biết đến là fan cuồng của các dòng phim siêu anh hùng của Marvel, vì vậy họ cũng đã tinh tế thể hiện tình cảm đó vào trong bài hát của mình. Nhiều netizen sau khi xem xong đoạn video này đã công nhận rằng BTS quả nhiên là 'làm gì cũng có ẩn ý', và đoán rằng chắc các thành viên đã rất hạnh phúc khi có bài hát được đưa vào phim của Marvel.

I WAS TODAY'S YEARS OLD??!;&;? HOW COME I DIDNT KNOW THIS??,$:$;???????? pic.twitter.com/LLeLM6p4bs

August 11, 2020