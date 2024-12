Một đêm xảy ra 3 trận động đất ở 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam

Tối 3/12, 3 trận động đất xảy ra liên tiếp trên địa bàn 2 huyện tiếp giáp giữa 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Có trận động đất mạnh 3.8. Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), hồi 21h15p21s ngày 3/12, một trận động đất có độ lớn 3.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.976 độ vĩ bắc, 108. độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Trận động đất thuộc địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Vị trí trận động đất có độ lớn 3,8 xảy ra tối 3/12 tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu). Sau đó, cũng tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, lúc 22h33p46s ngày 3/12, xảy ra một trận động đất khác có độ lớn 2.6 tại vị trí có tọa độ 14.932 độ vĩ Bắc, 108.156 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Cũng trong đêm 3/12, lúc 21h52p52s, tại khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.969 độ vĩ Bắc, 108,137 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Đối với trận động đất có độ lớn 3.8 xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, người dân ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cảm nhận rất rõ. Chị Nguyễn Thị Thu Ba, một người dân sống ở trung tâm huyện Nam Trà My cho biết, khoảng hơn 21h ngày 3/12, chị nghe tiếng chén dĩa trong tủ va chạm, nghi động đất ở đâu đó. Sau khi lên mạng tìm hiểu thông tin, chị Thu Ba mới biết động đất ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. "Lần đầu tiên tôi nghe và cảm nhận động đất lớn như thế. Những lần trước cũng có nghe rung lắc do ảnh hưởng của động đất, nhưng lần này là mạnh nhất", chị Nguyễn Thị Thu Ba chia sẻ. Các dư chấn khiến nhiều tảng đá lăn xuống ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân ở làng Tu Hon, thôn 3, xã Trà Don, huyện Nam Trà My (Ảnh: UBND xã Trà Don). Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Như Sơn Trà - Chánh Văn phòng UBND huyện Nam Trà My - cho biết, ông có nghe thông tin về dư chấn trận động đất tối qua xảy ra trên địa bàn huyện; tuy nhiên chưa có thông tin thiệt hại do các địa phương báo cáo. Theo ông Trà, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cách huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khoảng 110km đường bộ. Thông thường, những trận động đất có độ lớn 3.5-4.0, xảy ra ở các địa phương lân cận, người dân trên địa bàn huyện Nam Trà My có thể cảm nhận được. Ông Trà cho biết, chiều 4/12, lãnh đạo huyện sẽ đi kiểm tra thiệt hại nếu có đối với các dư chấn đêm qua. Trước đó, chiều và tối 30/11, nhiều trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Dư chấn của các trận động đất này khiến , đe dọa 17 hộ dân với 69 nhân khẩu của làng.