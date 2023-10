Một đêm CSGT Đồng Nai phạt 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở TP Biên Hòa

Đêm 11/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt triển khai 2 tổ công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh. Các tổ công tác gồm các lực lượng: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Cơ động, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị và Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai.

Các tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi như: Vi phạm tốc độ; vi phạm nồng độ cồn; chạy quá tốc độ; chở hàng quá khổ, quá tải; chở quá số lượng hành khách... Trong đó trong đêm đầu tiên, 2 tổ công tác tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn TP Biên Hòa.

Trong tối 11/12, các tổ kiểm tra đã chốt chặn tại các tuyến đường lớn của TP Biên Hòa như Võ Thị Sáu, Hà Huy Giáp, Đồng Khởi, quốc lộ 1K..., đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn với người điều khiển xe máy, một số vi phạm khác của xe khách và xe tải.