Một đại diện Việt Nam vinh dự được đề cử tại Grammy 2024

Ngọt cũng tiết lộ, chính Duy Đào là người đặt tên cho album này.

Được biết, ngoài Gieo thì hạng mục này còn có các cái tên quốc tế khác như The Collected Works of Neutral Milk Hotel của Neutral Milk Hotel, For The Birds: The Birdsong Project, Inside: Deluxe Box Set của Bo Burnham và Words & Music, May 1965 - Deluxe Edition của Lou Reed.

Kết quả chiến thắng sẽ được công bố tại lễ trao giải Grammy ở sân khấu phụ vào tháng 2/2024 tại Los Angeles, Mỹ.

