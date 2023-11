Một cựu cảnh sát tham gia cướp tiền ảo trên cao tốc bất ngờ được giảm án

Sau phiên sơ thẩm, các bị cáo đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo Bản án sơ thẩm, Tài và Hoàng được anh Lê Đức Nguyên (tự "Lucas", quê Bình Định) tư vấn bán khoảng 1.000 Bitcoin (tương đương 100 tỷ đồng) để đầu tư vào các đồng tiền mới như Ifan, Aureus… trên các sàn giao dịch điện tử quốc tế nhưng bị thua lỗ hết số tiền đầu tư. Nghĩ anh Nguyên lừa đảo, Tài rủ Hoàng tìm anh Nguyên đòi lại tiền.

Sau đó, Tài thuê thám tử tư với giá 25 triệu đồng để tìm được nơi ở của anh Nguyên tại một chung cư ở TP. Thủ Đức (trước đây thuộc quận 2, TP.HCM), đồng thời gắn định vị trên xe của anh Nguyên để theo dõi.

Để việc đòi tiền thành công, Tài rủ thêm nhiều người, trong đó có 2 cựu công an là Nguyễn Quốc Dũng (cựu cán bộ Công an TP.HCM) và Nguyễn Anh Tuấn (nguyên cán bộ công an phường tại quận 5, TP.HCM), tham gia, hứa sẽ chia 30% số Bitcoin lấy được.