Một công ty bảo hiểm nhân thọ lỗ gần 6.000 tỉ đồng

Kết quả, 6 tháng đầu năm, FWD Việt Nam ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 290 tỉ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, ghi nhận chi bồi thường đạt 370 tỉ đồng, chiếm 19% doanh thu thuần; ghi nhận dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc là 597 tỉ đồng,; lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm chính ở mức âm 341 tỉ đồng.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, FWD Việt Nam ghi nhận 1.960 tỉ đồng từ doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm, giảm 22,5% so với năm 2023. Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 1.155 tỉ đồng, chi phí bán hàng là 661 tỉ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp là 459 tỉ đồng.

Bảo hiểm nhân thọ FWD

Danh mục đầu tư của FWD gồm trái phiếu chính phủ đầu tư dài hạn là 814 tỉ đồng (không thay đổi so với đầu năm 2024), trái phiếu doanh nghiệp đầu tư dài hạn là 1.740 tỉ đồng (không thay đổi so với đầu năm 2024), đầu tư trái phiếu ngắn hạn là 360 tỉ đồng (tăng 157 tỉ đồng so với đầu năm 2024). Tuy nhiên giá trị đầu tư này chỉ thu về lãi là 85,7 tỉ đồng, tương đương mức lãi suất bình quân chỉ đạt 5,8%/ năm.