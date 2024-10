Một cơn bão mới xuất hiện, cường độ đang mạnh thêm

Một cơn bão có tên quốc tế là Kong-rey đang hoạt động ở vùng biển ngoài xa phía Đông đảo Lu Dông (Philippines), bão có khả năng tiệm cận vào khu vực Biển Đông. Chiều 27/10, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết bão Trà Mi (bão số 6) đã suy yếu và dịch chuyển chậm ra phía Đông. Bão có khả năng suy yếu trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Dự báo về tình hình thời tiết sắp tới, ông Tuấn cho hay một cơn bão có tên quốc tế là Kong-rey đang hoạt động ở vùng biển ngoài xa phía Đông đảo Lu Dông (Philippines), cách bờ khoảng 1.000km. Bão Kong-rey tiếp tục mạnh thêm và không loại trừ khả năng sẽ tiệm cận vào khu vực Biển Đông (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai). Theo ông Tuấn, cường độ bão Kong-rey tiếp tục mạnh thêm và dự báo di chuyển về phía Tây. Không loại trừ khả năng cơn bão này sẽ tiệm cận vào khu vực Biển Đông. Cơ quan khí tượng thủy văn đang theo dõi sát sao diễn biến của cơn bão này để đưa ra các dự báo. Dự báo thời tiết ngày 28/10, các vùng trên cả nước: Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C. Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng phía Bắc có nơi trên 26 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C. Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Kon Tum có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, phía Nam có nơi trên 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C. Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.