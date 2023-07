Một cảnh sát hình sự bị bạn gái 'tố' hành hung gây thương tích

Chiều 3-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng cho biết Công an quận đang xác minh, điều tra làm rõ nội dung đơn tố giác tội phạm của chị H.T.T.N. (26 tuổi, quê phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng; hiện tạm trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng). Chị N. "tố" bị bạn trai là anh T.H.P. (29 tuổi, công tác tại Đội cảnh sát hình sự Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng) hành hung gây thương tích.



Các vết bầm tím trên mặt, ngón tay bị dập của chị N. được cho là do anh P. hành hung.

Trước đó, chị H.T.T.N. đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng tố cáo bạn trai là anh T.H.P. đã có hành vi hành hung, gây thương tích cho chị.

Theo đơn tố giác tội phạm của chị N., vào tối 18-5, chị tổ chức sinh nhật cho mẹ đẻ của anh P. tại một nhà hàng ở Hải Phòng. Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, anh P. không hài lòng với việc tổ chức sinh nhật này nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Đêm cùng ngày, khi về trước cửa căn nhà tại khu đô thị Vinhomes Imperia (phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) thì chị bị P. dùng tay tát, đấm liên tiếp vào mặt, đầu khiến chị phải chạy ra khỏi xe để thoát thân.