Một buổi sáng xảy ra 5 trận động đất tại Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện vật lý địa cầu (Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) thông tin, vào các khung giờ 1h23, 2h03, 3h02, 3h51 và 9h48 ngày 5/1, tại huyện Kon Plông xảy ra 5 trận động đất có độ lớn lần lượt 3.6; 3.0; 3.4; 3.4 và 2.9 độ richter.