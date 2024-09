Một bệnh nhân vụ lũ quét thôn Làng Nủ đã không qua khỏi

Trong 2 bệnh nhân vụ lũ quét thôn Làng Nủ được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, trường hợp nam bệnh nhân đã không thể qua khỏi vì tình trạng quá nặng. Bé gái 11 tuổi rất nguy kịch. Nhiều bùn đất trong đường thở, dạ dày bệnh nhi Sáng 15/9, Bệnh viện Bạch Mai hội chẩn toàn viện, với sự tham gia của GS.TS Hashimoto (Nhật Bản), nhằm tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả nhất cứu bé gái 11 tuổi, nạn nhân trong vụ lũ quét , Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai. PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 2 nạn nhân vụ lũ quét thôn Làng Nủ khi được chuyển đến viện đều trong tình trạng rất trầm trọng. Trường hợp nam bệnh nhân H.V.V. (31 tuổi, dân tộc Tày) do suy đa tạng nặng, Bệnh viện đã sắp xếp xe đưa bệnh nhân về nhà chiều muộn 14/9. Còn trường hợp bé gái 11 tuổi đang điều trị tại Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng rất nặng. Ở ngày thứ 5 sau vụ lũ quét, dịch dạ dày của bệnh nhân vẫn ra nhiều bùn cát (Ảnh: Bác sĩ cung cấp). Bác sĩ Nguyễn Công Khắc, Trung tâm Nhi khoa cho biết, bé gái sau 4 ngày được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, hiện qua 4 ngày điều trị, tình trạng phù nề của bệnh nhân giảm, rối loạn đông máu giảm. Bệnh nhân vẫn được an thần, thở máy, đồng tử phản xạ ánh sáng yếu, nhưng vấn đề viêm phổi của bệnh nhi rất trầm trọng do ứ nước, hít phải nhiều bùn đất trong vụ lũ quét. Dịch rửa phế quản của bệnh nhi ngày thứ 4 vẫn đục ngầu (Ảnh: Bác sĩ cung cấp). "Theo báo cáo của tuyến trên, 6h sáng 10/9, xảy ra vụ lũ quét thôn Làng Nủ, em bé bị cuốn chìm trong nước, sau 2 tiếng được phát hiện vớt lên, chuyển đến bệnh viện, đặt nội khí quản sau 30 phút. Suốt 4 ngày rửa phổi, dịch bệnh nhi vẫn ra đục ngầu bùn cát. Đến ngày hôm nay, nội soi phế quản có chảy máu, rất khó khăn trong việc làm sạch bùn đất vẫn ở phổi", bác sĩ Khắc thông tin. Chuyên gia hô hấp cho biết, nếu không tiếp tục rửa được phổi sẽ rất nguy hiểm, bởi bùn đất vẫn còn rất nhiều trong phổi bệnh nhi, nếu không rửa tiếp tình trạng sẽ nặng lên. Trong khi đó, đường thở viêm phù nề, hoại tử chảy máu, vấn đề làm sạch sâu hiện khó khăn, phế quản bệnh nhân sẽ ngày càng viêm, hoại tử, chảy máu. "Việc bơm rửa phế quản hiện khó khăn do có tổn thương, chảy máu. Nhưng nếu tổn thương bên trong kết dính với niêm mạc đường hô hấp, việc rửa bùn đất còn khó khăn hơn rất nhiều, do đó, vẫn phải tìm phương án để tiếp tục rửa bùn đất trong phổi bệnh nhi", PGS.TS Đỗ Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực nêu ý kiến. Chuyên gia huyết học cho biết, có phương án để thực hiện việc rửa phổi, và buộc phải làm để làm sạch sâu bùn đất trong phổi của bệnh nhân. Trong khi đó, chuyên gia hô hấp đề xuất có thể thực hiện phục hồi chức năng, vỗ rung phổi... để đẩy bùn đất, cát ra ngoài hay không, trong tình cảnh hiện nay của bệnh nhân. GS Hashimoto đề xuất tìm thêm nấm, nhất là ở những ngày điều trị sau rất quan trọng. GS Hashimoto tham gia hội chẩn cùng các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Hồng Hải). Bắt buộc phải làm sạch phổi bệnh nhi PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, sau khi có ý kiến hội chẩn của các thầy, trong hôm nay sẽ nội soi tiêu hóa tại giường bệnh cho bệnh nhi. Bệnh nhi cũng cần thực hiện nội soi hô hấp, lấy dịch tìm vi khuẩn, tìm nấm... Bên cạnh đó, chiến lược điều trị thuốc, dinh dưỡng... cũng được tính toán, làm sao để có phác đồ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, bệnh nhi cần tiếp tục thở máy với gây tê thấp để bảo vệ phổi. Đặc biệt, các phương án được tính đến để buộc phải rửa phổi tiếp tục cho bệnh nhi, đẩy dị vật bùn, cát ra khỏi phổi, vì nếu càng để lâu, dị vật càng "ăn" vào phổi sẽ không xử lý được, gây ra loạt phản ứng trầm trọng gây hoại tử, viêm... nghiêm trọng. Phương án phục hồi chức năng hỗ trợ vỗ rung phổi... cũng được tính toán. "Gia đình bệnh nhân trong cơn hoảng loạn, mất mát hết. May mắn trường hợp cháu bé, bố mẹ không ở làng nên không bị ảnh hưởng vụ lũ quét. Bé gái điều trị ở đây, có bố mẹ ở bên, Bệnh viện ngoài chăm sóc bệnh nhi, sẽ hỗ trợ cả bố mẹ cháu bé ăn ở", PGS Cơ cho biết. "Cha mẹ bệnh nhân còn, làm sao chúng ta cứu được cháu bé, là sự đóng góp giảm đi một phần đau thương mất mát cho người dân vùng lũ. Vì thế, toàn viện cố gắng tối đa, ngoài lo cho cháu, cần lo cho bố mẹ cháu, động viên bố mẹ bệnh nhi", PGS Cơ nói thêm. Trước đó, khoảng 6h sáng 10/9, tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai, đã xảy ra vụ lũ quét tang thương. Trong 17 bệnh nhân được cứu khỏi vụ lũ quét, điều trị tại bệnh viện, hiện đã có một bệnh nhân không qua khỏi.