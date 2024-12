Một Anh Trai bị hủy quầy chụp hình, đi cả vòng sân vận động rồi đành bỏ vào trước giờ concert?

Người hâm mộ của Anh Trai này đồng loạt bức xúc vì cách làm không chuyên nghiệp của những người đại diện FC. Những ngày qua, khán giả cảm nhận không khí tưng bừng của concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội. Khắp MXH chia sẻ loạt hoạt động của các Anh Trai và sự kiện càng nóng hơn khi ngày 6/12, các FC đã tổ chức nhiều chương trình, mở foodtruck để ủng hộ thần tượng. Những hình ảnh ghi lại các foodtruck hoành tráng, hút đông đảo fan tham dự khiến "hội đu concert online" cũng cảm nhận được bầu không khí tưng bừng. Tuy nhiên không phải FC nào cũng có chương trình trọn vẹn. Ngay trước giờ concert diễn ra, một vài trang mạng đưa thông tin Quân A.P bị FC huỷ quầy chụp hình đành ngậm ngùi đi cả vòng sân vận động rồi bỏ vào trong. Trên MXH, người hâm mộ của Quân A.P bày tỏ sự bức xúc khi "đầu tàu" của FC nam ca sĩ thông báo hủy chương trình gấp rút. Nhiều fan đã rất nóng lòng để được gặp và giao lưu với thần tượng nhưng khi đến nơi lại nhận được tin photoboot hủy bỏ. Phía "đầu tàu" của FC Quân A.P giải thích vì không có thời gian và thiếu nhân lực nên không thể tổ chức. Người hâm mộ nghe lí do không khỏi thất vọng bởi lẽ trong khi các FC của Anh Trai khác được tổ chức chỉn chu thì FC mình lại viện nhiều lý do cho việc tổ chức thiếu hiệu quả. Sau đó, nhiều người hâm mộ của Quân A.P đã tự vận động nhau mở photobooth riêng vào tối muốn 6/12 để kịp ủng hộ nam ca sĩ khi concert chính thức diễn ra.

Một vài người hâm mộ của Quân A.P tự họp sức để mở photobooth sau sự việc của "đầu tàu" FC trước đó Cho đến chiều 7/12, trên Fanpage FC của Quân A.P đã có bài viết xin lỗi về vụ việc trên. "Thân gửi đại gia đình HIP! Sau khi tiếp nhận thông tin từ mọi người, Ban điều hành (BĐH) FC đã nhìn nhận thực tế và đánh giá lại chất lượng trong việc xây dựng và lên kế hoạch các dự án. Việc dự án support tại Concert day 3 không trọn vẹn, BĐH FC rất lấy làm tiếc, áy náy với anh Quân và mọi người khi chưa làm tốt trách nhiệm và vai trò của mình trong dự án lần này. Bằng bài viết này, BĐH FC xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến anh Quân A.P vì đã không hoàn thành được dự án như đúng kế hoạch. BĐH FC cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn thể các HIP vì đã làm mọi người không hài lòng vì những hành động thiếu kinh nghiệm của BĐH FC. Sau sự việc trên, BĐH FC đã ngồi lại đánh giá và nhận phản hồi từ phía Công ty trên tinh thần khắc phục và làm tốt hơn trong thời gian tới. Theo đề xuất của Công ty, FC sẽ có đợt tuyển BĐH mới trong thời gian tới, sẽ tiến hành sau khi kết thúc Concert Day 4. Nhân sự hoạt động FC tạm thời sẽ là Ekip quản lý của anh Quân cho đến khi hoàn thiện được bộ máy mới. Rất mong mọi người sẽ dành ít thời gian đọc hết bài, ghi nhận lời xin lỗi này và cùng nhau chung tay xây dựng một FC thật vững mạnh trong thời gian tới. Một lần nữa, BĐH FC Quân A.P chân thành xin lỗi mọi người vì thiếu sót của team". Nhiều fan của Quân A.P vẫn chưa nguôi giận sau sự việc của FC đã khiến idol nhà mình không được hỗ trợ. Tuy nhiên một số người hâm mộ cho rằng BĐH FC nên thay người quản lý và tổ chức chỉn chu hơn để lấy lòng tin của người hâm mộ. Bên cạnh đó các fan kêu gọi cổ vũ Quân A.P ở các đêm concert sắp tới, không để sự việc gây ảnh hưởng đến idol.

Ban điều hành FC Quân A.P lên tiếng xin lỗi và cho biết sẽ tuyển người mới Quân A.P là một trong những nam ca sĩ nhận được nhiều tình cảm của khán giả hiện nay. Bắt đầu được biết đến bằng loạt những bản cover hàng trăm ngàn view trên MXH, đến hiện tại, Quân AP đã sở hữu cho mình nhiều bản hit cả chục triệu view, có thể kể đến như Ai Là Người Thương Em, Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng, Bông Hoa Đẹp Nhất... Sau khi tham gia Anh Trai Say Hi, Quân A.P chinh phục thêm nhiều khán giả bởi năng lực và thái độ làm nghề nghiêm túc. Bước ra khỏi chương trình, Quân A.P chạy show liên tục, xuất hiện ở các sự kiện và đêm nhạc lớn nhỏ. Để support cho nam ca sĩ, người hâm mộ của Quân A.P sinh hoạt FC chung và luôn đồng hành, ủng hộ anh trong các hoạt động.

Quân A.P là ca sĩ có lượng fan đông đảo và số lượng tăng thêm sau khi anh tham gia chương trình Anh Trai Say Hi Theo Người đưa tin