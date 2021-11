'Morbius': Bom tấn thứ 3 của vũ trụ điện ảnh 'Spider-Man' tung trailer hé lộ siêu anh hùng Ma cà rồng

Tạo hình của Jared Leto

Dù đã tròn 50 tuổi, tài tử Jared Leto cho thấy phong độ ngút ngàn và khẳng định mình là lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn giáo sư ma cà rồng. Morbius có móng vuốt sắc nhọn với gương mặt nửa người, nửa quái nhân chuyên đi hút máu nạn nhân. Trong trailer và cả teaser ra mắt vào năm 2020, Jared Leto không ngần ngại khoe cơ bụng 6 múi và gương mặt điển trai, đặc biệt là đôi mắt mộng mơ hút hồn người xem.

Jared Leto từng tâm sự rằng thời thơ ấu, anh say mê các phim ma cà rồng kinh điển như Dracula (1931) có Bela Lugosi đóng. Anh cũng là fan của các tác phẩm ma cà rồng do nữ nhà văn Anne Rice viết mà sau này được chuyển thể thành phim như Interview with the Vampire hay Queen of the Damned.

Tạo hình của Jared Leto trong vai Morbius được đầu tư kỹ lưỡng tới từng chi tiết, đặc biệt là lúc “biến hình” từ giáo sư Michael Morbius sang ma cà rồng Morbius có sức mạnh đáng sợ. Đây sẽ là vai diễn siêu anh hùng phản diện tiếp theo của Jared Leto, từ sau vai Joker trong Suicide Squad (2016). Tạo hình nửa chính nửa tà của tài tử hứa hẹn đem về lượng fan đông đảo và sẽ khiến trào lưu ma cà rồng hot trở lại sau nhiều năm.