MONO nhảy sexy khiến fan nữ không ngừng mê mệt

Vừa qua MONO đã tham gia biểu diễn trong một đại nhạc hội tại Cảng Sài Gòn (TP.HCM) với sự quy tụ của đông đảo khán giả. Em trai Sơn Tùng M-TP là tâm điểm sự kiện.



Nam ca sĩ sinh năm 2000 chiêu đãi loạt hit quen thuộc như Waiting for you, Em là, Anh không thể... cùng vũ đạo điêu luyện.



Anh khiến hàng nghìn khán giả hát và nhảy theo mình khi thể hiện bản hit Waiting for you.



Anh trình diễn loạt vũ đạo mạnh mẽ, gợi cảm và còn tương tác nóng bỏng, táo bạo với các nữ vũ công trên sân khấu.



Nhiều fan nữ la hét không ngừng và muốn tràn lên sân khấu trước sức hút của giọng ca Thái Bình.



Sự xuất hiện của Orange cũng khiến cho khán giả la hét không ngừng. Ghi điểm với chất giọng nội lực, Orange kết hợp vũ đoàn mang đến những ca khúc sôi động.



Bộ đôi Huỳnh James - Pjnsboys khuấy đảo không khí đêm nhạc hội với loạt bản hit của mình. Thời gian qua, cặp đôi trở thành một hiện tượng với nhiều ca khúc sở hữu lượt nghe khủng.