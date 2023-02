MONO hát ở nước ngoài nhưng khán giả toàn gọi tên Sơn Tùng MTP

Dù mới chỉ debut với vai trò ca sĩ chưa lâu nhưng MONO đã có những dấu ấn và thành công riêng. Không còn chạy show tại những sân khấu ở Việt Nam, nam ca sĩ 23 tuổi mới đây đã có dịp sang nước ngoài lưu diễn.

Your browser does not support the video tag.