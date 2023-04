Mong muốn duy nhất của An Dĩ Hiên sau khi chồng tỷ phú lĩnh án 14 năm tù

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, từng là diễn viên nổi tiếng của làng giải trí xứ Đài, tham gia nhiều dự án có tiếng vang như Ỷ thiên đồ long ký, Đấu ngư, Tôi là cung xử nữ, Tân Tây du ký... Khi còn hoạt động nghệ thuật, An Dĩ Hiên được săn đón, là "người tình trong mộng" của hàng triệu chàng trai. Cô cũng xuất thân từ một gia đình quyền lực và giàu có.

Ở bên An Dĩ Hiên nhiều năm, Hạ Vu Kiều chứng kiến nhiều thăng trầm trong cuộc đời của nữ diễn viên. Cô nói: "Chúng tôi là chị em tốt. Hiện tại, tất cả chúng tôi đều ở bên cạnh cô ấy và chúng tôi sẽ luôn ở đó".

Hạ Vu Kiều nằm trong "hội chị em tốt" của An Dĩ Hiên. Trong đám cưới của An Dĩ Hiên và Trần Vinh Luyện tại Hawaii (Mỹ) vào năm 2017, Hạ Vu Kiều cũng có mặt và là một trong những phù dâu.

"Nếu An Dĩ Hiên muốn nói, cô ấy sẽ tự lên tiếng với mọi người. Chúng tôi, những người bạn của An Dĩ Hiên, biết rằng cô ấy vẫn ổn và mong có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho bạn lúc khó khăn. Về cuộc sống sau này, cô ấy mong trở thành một người mẹ tốt, dạy bảo các con nên người", Hạ Vu Kiều chia sẻ thêm.

Trước thông tin cho rằng An Dĩ Hiên đã cắt đứt liên lạc với chồng và gia đình chồng để bắt đầu cuộc sống mới, Hạ Vu Kiều không bình luận.



An Dĩ Hiên đã chuyển về nhà mẹ sinh sống và vẫn giữ im lặng trước áp lực của truyền thông (Ảnh: Sina).

Sau khi kết hôn, cô từ bỏ làng giải trí, chăm chút gia đình và sinh nở. Trần Vinh Luyện cũng mang lại cho vợ cuộc sống nhung lụa, giàu sang. Nữ diễn viên thường xuyên tổ chức các bữa tiệc xa xỉ để khoe sự giàu có và hạnh phúc của mình trên trang cá nhân.

Từ khi kết hôn, An Dĩ Hiên chưa phải lo lắng tới tài chính, cũng không phải bận rộn kiếm tiền. Do vậy, cú sốc chồng tù tội là một sự đả kích lớn với nữ diễn viên. Áp lực truyền thông cũng khiến An Dĩ Hiên mệt mỏi nên cô quyết định xóa nhiều hình ảnh liên quan tới chồng trên trang cá nhân, không phát ngôn từ khi Trần Vinh Luyện bị bắt.

Theo truyền thông xứ Đài, An Dĩ Hiên sở hữu tài sản riêng khoảng 14,5 triệu USD nên nữ diễn viên vẫn có thể chăm sóc, nuôi dạy hai con chưa đầy 5 năm tuổi dù không còn chồng hậu thuẫn kinh tế.

Theo Dân Trí