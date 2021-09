'MONEY' của Lisa: nhạc cuốn, body lộ xương sườn gây chú ý

Sau khi trễ hẹn 1 ngày, thì tối 23/9 ( 22h Việt Nam), YG đã chính thức ra mắt MV vũ đạo cho ca khúc MONEY của Lisa. Đây là ca khúc nằm trong album debut solo bên cạnh LALISA.

Your browser does not support the video tag.

MV "MONEY" Lisa BLACPINK

Trước khi có MV thì MONEY đã xuất sắc xếp hạng No.1 trên BXH Rap Digital Song Sales của Billboard. Qua đó, cô nàng chính thức trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên đạt được vị trí đầu bảng ở mảng này.