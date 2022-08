Món rau khoái khẩu của dân nhậu chống bệnh tim mạch, phòng ung thư

Tuy nhiên, cần chú ý rằng các món ăn chế biến từ rau muống tốt hơn là không nên ăn sau 8 tiếng kể từ khi nấu chín vì sẽ chứa những chất axít oxalic, gây hại cho dạ dày.

Tăng cường miễn dịch

Nếu thường xuyên bị sốt hoặc dễ bị ốm, điều đó có nghĩa là hệ miễn dịch của bạn khá kém. Rau muống có thể "nâng cấp" hệ miễn dịch nhờ chứa các vitamin B1, B2, B3 và B6, làm phục hồi các tế bào cơ thể. Bạn có thể ăn ít nhất 4 lần một tuần để có hệ miễn dịch khỏe hơn.

Chống lại bệnh tim

Rau muống chứa một số chất dinh dưỡng thiết yếu như: vitamin A, C và hàm lượng cao beta-carotene. Những chất này hoạt động như chất chống oxy hóa làm giảm các gốc tự do trong cơ thể, do đó có thể ngăn cholesterol bị oxy hóa dính vào thành mạch máu, gây tắc nghẽn động mạch. Bên cạnh đó, folate trong rau muống giúp chuyển hóa một chất hóa học nguy hiểm có tên là homocysteine. Đây là chất nếu ở trong cơ thể với hàm lượng cao có thể dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ. Không những thế, rau muống giàu magie là khoáng chất có thể làm giảm huyết áp và bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim.