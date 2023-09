Món quà vặt ‘thơm ngọt, say say’ có mặt hơn 6 thập kỷ ở chợ Cộn Quảng Bình

Cơm rượu của dì Hà là loại cơm rượu đặc trưng của miền Trung, gần giống cơm rượu miền Nam nhưng khác hoàn toàn so với cơm rượu khô của miền Bắc vốn được làm từ gạo nếp hoặc lứt nếp. Nước dùng kèm có hơi trắng đục, cơm rượu thì có màu trắng ngà của nếp. Phiên chợ của hàng cơm rượu thường bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa hàng ngày, “mùa hè thì sớm hơn, mùa đông lại trễ hơn và tùy chợ”, dì Hà cho biết.

Không chỉ có những vị khách quen là các bác, các cô đã lớn hoặc chững tuổi, gánh hàng này còn được nhiều bạn nhỏ của vùng Cộn yêu thích. Hai chị em họ Nguyễn Phương Thảo và Hoàng Gia Hân thích mê món cơm rượu và đã quen mặt “bà Hà”. Cuối tuần, những đứa nhỏ trong nhà được người lớn dắt ra chợ thưởng thức ly cơm rượu ngọt thơm, cay cay cuốn hút.

“Bé ăn thích cơm rượu lắm, mà ăn từ hồi 3 tuổi rồi. Đến nay là đã 8 tuổi, ngót nghét 5 năm và thành khách ruột của quán này”, cô Nguyễn Thị Tân An (SN 1967), người nhà của bé cho biết. Riêng về cô An, cô cũng đến quầy của dì Hà và ăn cơm rượu mỗi ngày. Cô bé Gia Hân nhỏ hơn, cũng ăn ngon lành theo chị. “Cơm rượu ngon, ngọt, không có say chi hết mà con thích ăn lắm. Đến hè, con thích nhất được đi chợ rồi đi ăn chè, ăn bánh rồi ăn cơm rượu của bà Hà”, Phương Thảo tiếp lời bác An của mình.

Được biết, đối với những người bán hàng ở chợ, đi chợ hay chỉ vì mê món cơm rượu mà ghé chợ, thì thức quà này giống với một thứ nước giải khát vừa rẻ lại ngon, mà chất chứa hương vị gì khó quên. Quầy hàng nhỏ của dì Hà hết lượt khách này rồi đến lượt khách khác, mà ai đến dường như dì cũng nhớ mặt gọi tên và hỏi thăm đôi ba câu như người trong nhà.