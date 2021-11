Món quà tri ân những người lái đò

Your browser does not support the audio element.

"Người thầy giống như ngọn nến, cháy hết mình để soi đường dẫn lối cho biết bao người" - Mustafa Kemal Ataturk, Cựu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ từng chia sẻ. Không màng xã hội có thịnh hay suy, dù cho ở đâu và hoàn cảnh như thế nào, thì vai trò của người thầy vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Dưới đây là các tựa sách hay, mang ý nghĩa sâu sắc về tình thầy trò mà tất cả chúng ta có thể dành tặng cho những người thầy - những nhân cách lớn như một lời tri ân nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bộ sách tri ân thầy cô giáo.

1. Bộ sách tự truyện của "Người viết 'Bài ca sư phạm' bằng đôi chân kỳ diệu"

Câu chuyện về một tấm gương sáng, phá vỡ mọi nghịch cảnh và "dùng chân viết nên số phận" của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký ắt hẳn đã trở thành minh chứng cho nghị lực sống, và hơn cả, chính là nhân cách cao đẹp của một nhà giáo chân chính.