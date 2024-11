Món ngon mùa Đông bổ, rẻ: Loại trứng nhỏ xíu chỉ hơn 1000k/quả nhưng bổ hơn trứng gà, ngày lạnh làm những món này ngon tuyệt lại dễ làm

Loại trứng này tuy nhỏ hơn trứng gà, giá chưa tới 1000 đồng/quả nhưng rất bổ dưỡng. Ngày lạnh, bạn có thể tham khảo cách chế biến món ngon dưới đây, tạo nên các món ăn tốt cho bệnh mất ngủ hay quên, cao huyết áp… Giá rẻ nhưng giá trị lại ngang nhân sâm Tuy nhỏ hơn trứng gà, nhưng trứng cút từ lâu được biết tới là thực phẩm giàu dinh dưỡng. Ở chợ Việt rất dễ mua trứng này, giá rẻ chỉ chưa tới 1000 đồng/quả nhưng lại bổ ngang "nhân sâm". ThS Hoàng Khánh Toàn - nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã có chia sẻ, trứng chim cút trong Đông y có tác dụng tốt với sức khỏe. Trứng chim cút vị ngọt, tính bình, có công dụng bổ ngũ tạng, kiện não ích trí, bổ sung khí huyết… Trong y học cổ truyền, trứng cút được kết hợp với các vị thuốc bổ của đông y tạo nên các món ăn ngon và có tác dụng chữa bệnh như bệnh mất ngủ hay quên, cao huyết áp… Theo Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, ăn trứng cút với lượng hợp lý được khoa học chứng minh đem lại những giá trị sức khỏe. So với các loại trứng gia cầm khác, trứng cút có lượng protit, lipit, vitamin B, nguyên tố vi lượng phong phú, nhất là chứa nhiều lecithin, tốt cho não bộ. Protein và các axit amin thiết yếu trong trứng cút rất cần thiết cho sự phát triển và tăng trưởng của trẻ em, giúp tăng cường khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra, dù trứng cút có chứa cholesterol nhưng tiêu thụ ở mức độ vừa phải không làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Chất chống oxy hóa trong trứng cút có thể giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và tăng mức cholesterol tốt nên giảm nguy cơ bệnh lý tim mạch. Dù tốt cho sức khỏe nhưng chuyên gia khuyên rằng, trẻ nhỏ hàng ngày dùng 2 - 4 quả tương đương một quả trứng gà; người lớn 5 - 8 quả là hợp lý, không ăn liên tục mà nên cách thời gian.

Món ngon bổ dưỡng chữa bệnh trong Đông y từ trứng chim cút - Bệnh mất ngủ hay quên, bổ não an thần: Dùng 20 quả trứng cút, 10 quả nhãn, 20 hạt sen, 5 quả đại táo cùng kỷ tử 6g, đường phèn 60g. Bạn đem luộc trứng cút lên, bóc vỏ; hạt sen bỏ tâm; nhãn, đại táo bỏ hạt… Sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào nồi đun cùng đường phèn, chế đủ nước rồi đun nhỏ lửa chừng 30 phút là được. Mỗi ngày bạn chia ăn làm vài lần. - Cao huyết áp: 5 quả trứng cút luộc đem đun cùng 10gr bột đỗ, gà, gừng, mộc nhĩ, hành, muối, gia vị và mộc nhĩ trắng. - Bồi bổ trí não: 20 quả trứng chim cút cùng với thục địa 20g, kỷ tử 30g, hoài sơn 30g, hành, gừng, gia vị vừa đủ. Cho các nguyên liệu vào nồi đất với một lượng nước vừa đủ, đun to lửa cho sôi rồi dùng lửa nhỏ hầm kỹ chừng 60 phút là được. Mỗi ngày ăn trứng, uống nước 2 lần, mỗi lần 2 quả sẽ có tác dụng bổ dưỡng, tốt cho trí não.

Món ăn dễ làm với trứng chim cút bổ dưỡng ngày lạnh Trứng cút xốt chua ngọt Nguyên liệu: + 30 quả trứng cút + Hành lá + Tỏi + Gia vị: Dầu ăn, muối, bột bắp, tương cà, tương nhạt, dầu hào Cách làm: Bước 1: Luộc chín trứng cút, bóc vỏ trứng và thấm khô để khi chiên tránh bị bắn dầu. Sau đó, cho trứng cút vào chiên cho đến khi mặt ngoài có màu vàng nâu thì vớt ra. Bước 2: Làm sạch tỏi, băm nhỏ và hành lá nhặt sạch, cắt nhỏ. Chuẩn bị hai chiếc bát nhỏ, cho 2 thìa cà phê bột bắp vào một bát, thêm nửa bát nước vào rồi khuấy đều. Bát còn lại cho thêm thìa nước sốt cà chua, thìa nước tương nhạt, 1 thìa dầu hào và 1 thìa muối cùng chút nước để khuấy đều. Bước 3: Cho dầu ăn vào nồi, cho tỏi băm và phần củ hành lá vào xào thơm rồi rưới nước xốt tương cà đã chuẩn bị sẵn vào. Cho trứng cút đã rán vàng vào, đun nhỏ lửa, đợi nước sôi thì cho bát bột bắp vào, đun cho tới khi nước sốt đặc lại thì tắt bếp. Cuối cùng là rắc hành lá xắt nhỏ và múc ra bát.

Thịt bọc trứng cút xốt cà chua Nguyên liệu làm trứng cút xốt cà chua: + 20 quả trứng cút + 200gr thịt xay + 2 quả cà chua + Hành lá, rau mùi + Gia vị dầu ăn, dầu hào, nước mắm, muối, mì chính Cách làm: Bước 1: Trứng cút luộc chín bóc vỏ; Cà chua thái vuông nhỏ; Hành mùi thái nhỏ. Sau đó, lấy thịt xay vào tay rồi ấn dẹt, bỏ quả trứng cút vào giữa rồi vo tròn vào sao cho thịt bọc kín hết quả trứng. Bước 2: Cho dầu ăn vào chảo rán chín từng viên thịt trứng rồi để riêng. Tiếp đó cho dầu vào chảo rồi cho cà chua, ½ thìa dầu, ½ thìa bột canh, ½ thìa nước mắm và chút dầu hào vào đảo đều. Khi cà chua đã chín, cho phần thịt bọc trứng cút vừa chiên vào đảo đều cho ngấm gia vị, thêm 200ml nước vào nấu cùng. Đến khi phần xốt gần sệt lại, bạn thêm hành, mùi vào là được.

Trứng cút ngâm tương Nguyên liệu làm trứng cút ngâm tương: + 30 quả trứng cút + 1 củ hành tây + 1 cây hành paro + Nấm đùi gà + Nước tương + Đường Cách làm: Trứng cút luộc chín bóc vỏ. Hành tây bổ 4 thái đôi, hành paro cắt khúc, nấm cắt miếng vừa ăn. Cho nước tương thêm chút nước trắng, đường vào khuấy đều. Bắc lên bếp cho hành tây, hành paro vào nấu cùng, đun sôi rồi vặn nhỏ lửa đun tiếp khoảng 5 phút thì vớt bỏ hành. Tiếp đó, cho trứng cút vào đậy vung nấu đến khi trứng sôi vặn lửa nhỏ, thêm nấm đùi gà nấu cùng cho tới khi chín thì tắt bếp. Để ngâm trứng trong nồi đến khi nguội cho vào hũ thủy tinh cho nước tương ngập trứng, bảo quản trong tủ lạnh khoảng 1 tuần.