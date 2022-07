Món ngon khi đi du lịch: Chưa thưởng thức những món này là chưa tới Hội An!

Thật khó để chọn ra được đặc sản Hội An yêu thích bởi mỗi món ăn đều có hương vị rất riêng. Dưới đây là những món ngon mà bạn nhất định phải thử khi "check in" Hội An:

1. Cao lầu Hội An

Không quá lời nếu bảo rằng nếu chưa ăn cao lầu thì xem như chưa từng đến Hội An. Sợi mì cao lầu có màu vàng sáng, do bột được trộn cùng với tro củi tràm tạo nên hương vị đặc biệt.

Cao lầu thường được ăn chung với tôm, thịt heo, xá xíu, rau sống…. Nước dùng ít nhưng đậm vị, tạo nên “linh hồn” cho món ăn được xem là tiêu biểu cho nét đẹp xưa cũ của phố cổ.

2. Mì Quảng Hội An

Đã đến miền Trung thì nhất định phải ăn mì Quảng. Mộc mạc, giản dị mà tinh tế, không biết từ lúc nào, mì Quảng đã trở thành cái tên yêu thích của giới sành ăn.

Sợi mì Quảng màu trắng đục, mềm và dai. Mùi gạo thơm của mì hoà quyện trong nước dùng đậm đà, beo béo ăn cùng với rau sống, đậu phộng rang, tôm, thịt, trứng lòng đào… quả thật là tuyệt hảo. Ăn kèm với bánh đa giòn tan mới thực sự đúng điệu.

3. Hoành thánh

Dù là món ngon có nguồn gốc từ Trung Quốc, hoành thánh Hội An vẫn sở hữu hương vị rất thuần Việt. Vỏ hoành thánh vàng ươm, mềm dai ôm lấy phần nhân tôm thịt đầy đặn rồi ăn kèm với gan heo, hẹ, trứng lòng đào….