Món "màu trắng" ung thư cực kỳ thích nhưng nhiều người đang ăn vô tội vạ

Không chỉ vậy, nếu ăn quá nhiều đường có thể làm tăng tỷ lệ tử vong do ung thư.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Clinical Nutrition, các nhà nghiên cứu đã theo dõi 7.447 người được thử nghiệm trong nhiều năm để xem xét mối liên hệ giữa lượng đường của họ với tỷ lệ mắc bệnh ung thư, tỷ lệ tử vong do ung thư và tỷ lệ tử vong nói chung. Họ phát hiện ra rằng cứ tăng 5g đường mỗi ngày thì nguy cơ ung thư tăng 8%. Ngoài ra, việc tiêu thụ đường đơn trong đồ uống và nước ép trái cây có liên quan đến việc tăng nguy cơ tử vong do ung thư nói chung và tử vong do mọi nguyên nhân.

Có thể ăn bao nhiêu đường mỗi ngày?

Carbohydrate (đường ngọt và đường bột) là một trong 4 phần của ô vuông thức ăn. Nhóm bột đường này sẽ cung cấp đến 50-60% năng lượng cho cơ thể.

Nhu cầu dinh dưỡng của carbohydrate trung bình khoảng 10g/kg thể trọng/ ngày. Trong đó, dạng đường ngọt (sugary carb) chiếm dưới 10%, khoảng 1 g/kg cân nặng/ngày.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, mức giới hạn đường ngọt hay đường tự do trong chế độ ăn cũng là dưới 10% tổng lượng calo do carbohydrate cung cấp tiêu thụ.