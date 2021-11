Mon Hoàng Anh P336 tiếc nuối dừng cuộc tại 'Sàn đấu vũ đạo' sau nhiều nỗ lực

Về phần ý tưởng và vũ đạo, đội Mon Hoàng Anh và biên đạo Toàn Trung đặt khá nhiều tâm tư nhưng có vẻ vẫn chưa đủ chạm đến bộ ba giám khảo John Huy Trần, Noo Phước Thịnh và Cường Seven. Đánh giá về chuyên môn, ban giám khảo đều đồng nhất ý kiến tiết mục vẫn còn quá an toàn, Mon Hoàng Anh chưa thực sự nổi bật trong đội hình. Bộ ba giám khảo kỳ vọng được nhìn thấy một Mon Hoàng Anh “cháy” trên sân khấu với những tiết mục mang yếu tố hài hước, tươi vui còn với bài thi có yếu tố tâm lý nặng như thế này thì cậu chưa đủ chuyên môn để có thể lột tả hết. Kết quả, biên đạo John Huy Trần cho 8 điểm, ca sĩ Noo Phước Thịnh cho 9 điểm và ca sĩ Cường Seven cho 9 điểm.

Với kết quả này, đội Mon Hoàng Anh không đủ đột phá để lọt vào top an toàn, mà dừng chân ở top 8. Dù kết quả không như kỳ vọng, Mon Hoàng Anh vẫn hết lời cảm ơn sự nỗ lực của cả nhóm sau một hành trình dài đồng hành cùng nhau.