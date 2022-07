Món hải sản quý của Việt Nam không phải ai cũng từng được ăn thử

Ở Việt Nam, con sam có ở các vùng biển thuộc Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Thuận, Khánh Hòa... Chúng được chế biến thành rất nhiều món ăn khác nhau, vô cùng đa dạng như sam nướng, chả sam, riêu sam, chân sam xào chua ngọt, tiết canh sam...

Mặc dù không phải hiếm, thế nhưng không phải ai cũng từng ăn các món đặc sản từ con sam biển. Phần do không có bán phổ biến như nhiều món hải sản khác, phần vì lo sợ ăn con sam thì có thể nhầm với con so (con sam không có độc còn con so có độc, tuy nhiên dễ nhầm lẫn do có hình thù giống nhau).

Dù vậy, ở một số quán hải sản hay các quán chuyên bán sam, người chế biến có kinh nghiệm nên việc nhầm lẫn gần như không xảy ra.



Các món ăn từ con sam

Việc chế biến các món từ sam cũng khá cầu kì. Do chúng thường đi theo cặp, nên khi bắt về, người ngư dân cũng bắt cả đôi. Trước khi chế biến, người ta phải giữ con sam cái trong vòng 3 - 4 ngày để chúng nhả sạch đất.